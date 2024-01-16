SON DAKİKA: Başkan Erdoğan emekliye zam oranını açıkladı!

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı sona erdi. Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirildi. İşte detaylar...