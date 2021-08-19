Son dakika: Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! Uçak ve otobüs yolculuklarında yeni dönem | Video

Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında; koronavirüs salgını, aşılama, yangın ve sel felaketleri gündemiyle bir araya geldi. Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi. Öte yandan uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.