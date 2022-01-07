Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar: "Kültür sanat birikimimizi sürdürmeliyiz" | Video

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde açıklamalarda bulunudu. Erdoğan, "Kültür-sanat birikimimizi milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri arttırarak sürdürmeliyiz" dedi.