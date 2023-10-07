SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: "Rehavete asla kapılmayacağız" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi öncesi kongre salonuna giremeyen kalabalığa hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Sorumluluğumuzun sadece kendimize ve partimize değil 85 milyonun tamamına olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Rehavete asla kapılmayacağız. Bunun için çalınmadık tek bir kapı, kalbine girmediğimiz tek bir insan bırakmadan koşacağız. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlacağız." ifadelerini kullandı.