Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: "Rehavete asla kapılmayacağız" | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı:

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: "Rehavete asla kapılmayacağız" | Video

07.10.2023 | 11:52

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi öncesi kongre salonuna giremeyen kalabalığa hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Sorumluluğumuzun sadece kendimize ve partimize değil 85 milyonun tamamına olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Rehavete asla kapılmayacağız. Bunun için çalınmadık tek bir kapı, kalbine girmediğimiz tek bir insan bırakmadan koşacağız. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlacağız." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti yeni MYK belli oldu | Video 09:52
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti yeni MYK belli oldu | Video 07.10.2023 | 21:39
İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman: Bölgeden dumanlar yükseldi | Video 04:39
İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman: Bölgeden dumanlar yükseldi | Video 07.10.2023 | 18:43
58 terörist böyle etkisiz hale getirildi! Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:10
58 terörist böyle etkisiz hale getirildi! Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.10.2023 | 17:06
AK Parti Kongresi tamamlandı! Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması | Video 11:44
AK Parti Kongresi tamamlandı! Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması | Video 07.10.2023 | 16:08
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne özel şarkı ve klip hazırlandı | Video 05:12
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı | Video 07.10.2023 | 15:59
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde tarihi mesajlar | Video 39:42
Başkan Erdoğan'dan AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde tarihi mesajlar | Video 07.10.2023 | 13:24
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’nde Başkan Erdoğan’ı duygulandıran koreografi... | Video 02:35
AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde Başkan Erdoğan'ı duygulandıran koreografi... | Video 07.10.2023 | 12:38
Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 12. yılı | Video 14:18
Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 12. yılı | Video 07.10.2023 | 10:14
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kongresi’nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız | Video 15:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: "Rehavete asla kapılmayacağız" | Video 07.10.2023 | 11:52
AK Parti’de Büyük Kongre günü! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan önemli açıklamalar | Video 10:42
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar | Video 07.10.2023 | 11:08
AK Parti’de Büyük Kongre günü! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar | Video 09:27
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar | Video 07.10.2023 | 10:51
AK Parti’de Büyük Kongre günü! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan önemli açıklamalar | Video 09:09
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan önemli açıklamalar | Video 07.10.2023 | 10:43
AK Parti’de Büyük Kongre günü! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar | Video 07:59
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar | Video 07.10.2023 | 10:36
AK Parti’de Büyük Kongre günü! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’dan önemli açıklamalar | Video 13:20
AK Parti'de Büyük Kongre günü! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video 07.10.2023 | 10:22
Bakan Yerlikaya: İstanbul ve Ankara’da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı | Video 00:24
Bakan Yerlikaya: "İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı" | Video 07.10.2023 | 09:51
Sağlık ocağında 3 hekimi feci şekilde darbettiler | Video 03:38
Sağlık ocağında 3 hekimi feci şekilde darbettiler | Video 06.10.2023 | 23:17
Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir | Video 01:47
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir | Video 06.10.2023 | 14:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargının daha hızlı ilerlemesi için çalışmalar sürecek | Video 05:46
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yargının daha hızlı ilerlemesi için çalışmalar sürecek" | Video 06.10.2023 | 11:05
Teröristler için hesap zamanı! MİT ve TSK, sınır ötesinde terör inlerini yerle bir etti: Güçlüyüz, kararlıyız, muktediriz! | Video 02:05
Teröristler için hesap zamanı! MİT ve TSK, sınır ötesinde terör inlerini yerle bir etti: Güçlüyüz, kararlıyız, muktediriz! | Video 06.10.2023 | 09:54
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi | Video 00:30
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi | Video 06.10.2023 | 09:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA