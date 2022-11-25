Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar | Video

25.11.2022 | 12:18

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimleriyle samimi çalışmaların sürdüğünü ve altyapının güçlendirildiğini aktaran Erdoğan terör örgütünün kadın ve çocuk katliamlarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi.

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