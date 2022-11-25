Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:14
02:54
04:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya pençe vuruldu; İşte sıradaki adım! | Video 25.11.2022 | 09:24
07:01
İstanbul’da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı | Video 25.11.2022 | 08:39
01:31
Durdurulan otobüslerde KADES uygulaması | Video 24.11.2022 | 23:12
00:56
Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 24.11.2022 | 22:45
00:16
03:29
Ukrayna’da yıkılan stratejik Antonovski Köprüsü görüntülendi | Video 24.11.2022 | 21:20
00:09
Mersin’de motoru alev alan araç cayır cayır yandı | Video 24.11.2022 | 21:18
47:09
00:48
Karkamış halkından Ümit Özdağ'a soğuk duş! İlçeden kovdular | Video 24.11.2022 | 20:59
00:49
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Eller tetikte SMO talimat bekliyor | Video 24.11.2022 | 16:31
02:49
04:56
Okan Müderrisoğlu | "Çembere al, temizle, Suriye ile kontrol et!" 24.11.2022 | 16:16
03:38
Mehmet Barlas | Kentsel dönüşüm Düzce'deki faciayı önledi 24.11.2022 | 16:09
04:38
Hasan Basri Yalçın | Normalleşme tartışmalarının sığ ve gerçek dışı zemini 24.11.2022 | 16:07
00:23
AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım | Video 24.11.2022 | 16:01
04:12
Mahmut Övür | İmamoğlu il binasını bastı mı? 24.11.2022 | 16:03
20:21
00:48
Milyonluk vurgun yapan şebeke yakayı ele verdi | Video 24.11.2022 | 00:15
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimleriyle samimi çalışmaların sürdüğünü ve altyapının güçlendirildiğini aktaran Erdoğan terör örgütünün kadın ve çocuk katliamlarına sessiz kalanlara da tepki gösterdi.