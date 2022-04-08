Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan ardından Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalar yaptı. İslam medeniyeti olmadan tarih yazmanın mümkün olmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, bir dönem Türkiye'nin köklerinin kurutulmaya çalışılmak sureti ile medeniyetinden kopartılmak istendiğini vurguladı.