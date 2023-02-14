Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Kabine Toplantısı Son Dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını duyuran Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde yeni konut yapımına mart ayında başlanacağını söyledi. Depremde yıkılan binların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiğini belirten Başkan Erdoğan, 250 bin kamu görevlisinin sahada çalışma yaptığını ifade etti. İşte, 14 Şubat Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…
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