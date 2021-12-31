Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: "Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan: "Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.