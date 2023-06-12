Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı | Video
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan tarihi seçim zaferinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi. Erdoğan'ı büyük bir kalabalığın karşıladığı görülürken yapılan resmi ziyarete önemli gündem maddelerinin görüşüleceği belirtildi.
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