Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video
Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5 yaşında olduğu tahmin edilen oğlunu feci şekilde dövdüğü anlara ait skandal görüntüler tepki çekti!Bursa İnegeöl'de Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına gelerek; bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.
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