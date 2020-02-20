Son dakika! Bursa'da tepki çeken skandal görüntü: Bir kadın sokak ortasında... | Video

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5 yaşında olduğu tahmin edilen oğlunu feci şekilde dövdüğü anlara ait skandal görüntüler tepki çekti!

Bursa İnegeöl'de Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına gelerek; bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.