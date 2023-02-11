Son Dakika: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti | Video
Son dakika haberleri: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu duyurdu.
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