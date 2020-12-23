Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılı yeni öğrenci burs ve kredi miktarlarını açıkladı | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında 2021 yılı yeni öğrenci burs ve kredi miktarlarını da açıkladı.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI İLE İLGİLİ O AÇIKLAMASI;

"Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum"