Video Haber Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucudan vergi alınsın' önerisine sert tepki | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucudan vergi alınsın' önerisine sert tepki | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucudan vergi alınsın' önerisine sert tepki | Video
23.12.2020 | 12:36

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Organ mafyası ve uyuşturucu satıcılarından vergi alınsın' önerisine sert tepki gösterdi ve "Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?" dedi.

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