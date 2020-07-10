Son Dakika: Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararının detayları belli oldu | Video

Son Dakika Haberi... Danıştay'ın Ayasofya'yı müze yapılması ile ilgili 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararını iptali ile ilgili gerekçeli kararının detayları belli oldu. İşte Danıştay'ın 86 yıl sonra ilk defa yeniden namaz kılınacak olan Ayasofya Camii gerekçeli kararının detayları...