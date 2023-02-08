Son Dakika: Deprem bölgesinden tahliye planı açıklaması | Video

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra, depremzedelerin kullanabilecekleri tahliye noktaları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada depremden etkilenen ve il dışına gitmek isteyen vatandaşlar için jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulduğu ifade edildi ve tahliye merkezlerini duyurdu.