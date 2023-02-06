Video Haber Son Dakika: Depremde vefat eden vatandaşlar için 90 bin camide sela okundu | Video
Son Dakika: Depremde vefat eden vatandaşlar için 90 bin camide sela okundu | Video

Son Dakika: Depremde vefat eden vatandaşlar için 90 bin camide sela okundu | Video

06.02.2023 | 19:44

Depremde vefat eden vatandaşlar için 90 bin camide sela okundu.

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