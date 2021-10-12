Video Haber SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler...

12.10.2021 | 11:47

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SON DAKİKA: El-Bab’da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:23
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Son dakika haberi: Suriye’nin El Bab bölgesinde terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre saldırıda ölen ya da yaralanan bulunmadığı belirtildi.

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