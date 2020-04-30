Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler | Video
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Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı! Elazığ'da saat 11.45'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 12 kilometre altına gerçekleşti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.45'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.