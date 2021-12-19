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OTOMATİK OYNAT
00:01
Son Dakika: Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video 19.12.2021 | 17:11
02:19
Başkan Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti | Video 19.12.2021 | 16:04
00:58
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Emine Erdoğan, Afrikalı "first lady"ler ile bir araya geldi | Video 19.12.2021 | 13:20
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04:06
Salih Tuna | CHP’li okurlarımla baş başa 18.12.2021 | 17:17
04:38
08:53
Başkan Erdoğan, Afrika liderleriyle basın toplantısı düzenledi 18.12.2021 | 16:02
03:08
Engin Ardıç | O kadar da demedik 18.12.2021 | 15:17
02:23
Mehmet Barlas | Döviz kuru ve ekonomide yeni hedefler 18.12.2021 | 13:39
23:50
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar 18.12.2021 | 11:26
01:59
Ankara'da 'Kitre bebek' tartışması 18.12.2021 | 11:20
08:29
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi başladı! 18.12.2021 | 10:25
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Türkiye geneli sahte içki operasyonu: 18 kişi tutuklandı | Video 17.12.2021 | 23:38
03:13
02:27
Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video 17.12.2021 | 19:52
Son Dakika haberi... Başkan Erdoğan Afrikalı gençlerle bir araya geldi.