Son dakika: Gıda sahtekarlarına ağır cezalar geliyor! 81 ilde 7 bin gıda polisi sahada denetim yapıyor! İşte görüntüler | Video

Gıda sahtekarlığıyla ilgili yeni bir döneme girildi ve son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Artık gıda sahtekarlarına sadece para cezası değil, hapis cezası da geliyor. Bu kapsamda sıkılaştırılan denetimler sonucunda 81 ilde 7 bin gıda polisi haftada 6 gün sahada olacak ve kontrol yapılacak. Öncelikle sahtekarlığın yoğun olduğu et ve süt ürünleri denetlenirken her gün bir ürüne odaklanılacak. Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ise 10 yıla kadar sektörmen men, 5 yıla kadar hapis cezası ve 250 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Konuyla ilgili olarak A Haber ekibi denetim yapan polislerden bir kısmıyla sahaya inerek görüntüleri Türkiye’ye gösteriyor.