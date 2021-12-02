Son dakika! Görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yerine Nureddin Nebati atandı | Video
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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Elvan'ın yerine ise Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu.