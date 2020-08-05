Son Dakika Haberi: 2020 bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni bedelli askerlik ve dövizli askerlik ücretleri açıklandı | Video

Son dakika... 2020 yılı bedelli askerlik ücreti açıklandı! 2020 yılı bedelli askerlik ve 2020 yılı dövizli askerlik ücreti belli oldu! 2020 yılı yeni bedelli askerlik ücreti 37 Bin 70 TL olarak açıklandı! 2020 yılı dövizli askerlik ücreti ise 5 Bin 563 Euro oldu! İşte 2020 yılı bedelli askerlik dövizli askerlik şartları ve yeni belirlenen ücretleri...