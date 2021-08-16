SON DAKİKA HABERİ | Afganistan'dan havalanan THY uçağı İstanbul'da! | Video
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Son dakika:Afganistan’da Taliban militanlarının Kabil’e girmesiyle bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na uçak gönderildi. Türk Hava Yolları’na ait TK-707 sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla birlikte İstanbul’a dönüş için 11.45’te kalkış gerçekleştirdi. Taliban’ın kontrolü ele almasıyla Afganistan’ı terk etmek zorunda kalan Türk yolcuları taşıyan uçak saat 16.50 itibarıyla İstanbul Havalimanı’na (İGA) iniş gerçekleştirdi.