Video Haber SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video

09.09.2022 | 00:24

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SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan duyurdu: DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı! | Video 03:07
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

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