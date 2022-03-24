Son dakika haberi | İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde çatışma: Ölü ve yaralılar var | Video

Edinilen son dakika bilgisine göre; Küçükçekmece Adalet Sarayı’nın otoparkında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma meydana geldi. Çatışmada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.