Son Dakika Haberi: Türkiye'de TikTok'a flaş inceleme kararı | Video
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Son dakika... Türkiye'de de milyonlarca kullanıcıya sahip Çin sosyal medya uygulaması TikTok hakkında resen inceleme başlatıldı.
Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip TikTok hakkında, kişisel verileri izinsiz kopyalama iddiaları sonrası harekete geçildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, resen inceleme başlattı. TikTok'un Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. İşte detaylar...