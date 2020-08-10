Son Dakika Haberi | Türkiye'nin ilan ettiği yeni NAVTEX Yunanistan'ı karıştırdı! Yunanistan'da acil çağrı... | Video
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Son dakika... Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX Yunanistan'ı karıştırdı! Yunanistan güvenlik kurulu acil olarak Yunanistan Başbakanı başkanlığında toplantıya çağırıldı.