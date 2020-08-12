Video Haber Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video

Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video

Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video
12.08.2020 | 10:45

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Son dakika... Terör unsurlarına karşı 'Yıldırım 5 Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu! Amanoslar'daki 'Yıldırım 5' operasyonuna Bin 448 personel katılıyor!

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