Video Haber SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten Boğaziçi'ne rektör atamasına ilişkin açıklama | Video

SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten Boğaziçi'ne rektör atamasına ilişkin açıklama | Video

SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten Boğaziçi'ne rektör atamasına ilişkin açıklama | Video
05.01.2021 | 18:11

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SON DAKİKA HABERİ: YÖK'ten Boğaziçi'ne rektör atamasına ilişkin açıklama | Video 03:22
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YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır."

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