SON DAKİKA: İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! | Video

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.