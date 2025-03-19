SON DAKİKA: İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! | Video
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
03:01
17:16
07:33
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi 18.03.2025 | 18:28
12:26
00:48
Zonguldak Valisi’nden CHP’lilere tepki | Video 18.03.2025 | 16:06
01:22
01:13
Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı | Video 18.03.2025 | 08:34
16:14
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.03.2025 | 22:54
01:30
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı! 17.03.2025 | 18:13
32:55
02:10
00:31
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video 17.03.2025 | 13:55
02:43
DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi! İşte ilk açıklamalar | Video 17.03.2025 | 12:29
07:07
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi | Video 16.03.2025 | 08:36
08:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.03.2025 | 21:10
02:08
Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu 15.03.2025 | 13:16
03:40
Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?. 15.03.2025 | 13:23
03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41