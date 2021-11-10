Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Bakan Koca'dan ilk açıklama geldi | Video 10.11.2021 | 01:43
03:08
00:39
04:57
05:28
Bakan Kurum'dan COP26 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 09.11.2021 | 21:31
02:31
05:10
02:53
AK Partili kadın vekillerden, küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepki | Video 09.11.2021 | 19:53
03:45
01:11
02:20
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 09.11.2021 | 18:56
11:43
00:57
01:59
01:50
00:05
Mansur Yavaş’tan skandal açıklama: İtiş kakış olmuş | Video 09.11.2021 | 17:42
03:53
Mahmut Övür | 2023'ün işaret fişeğini Batman yıktı 09.11.2021 | 17:06
02:42
Mehmet Barlas | Muhalefetin meşruiyet sorunu 09.11.2021 | 17:03
03:48
Salih Tuna | Siz busunuz 09.11.2021 | 16:58
03:44
Hilal Kaplan | Karabağ'ın muzafferleri ve Minsk'çiler 09.11.2021 | 16:55
Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir binada çökme meydana geldi. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaş enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ulaşılamayan herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...