Video Haber Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var | Video
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var | Video

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var | Video

10.11.2021 | 00:23

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Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki katlı bir binada çökme meydana geldi. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaş enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ulaşılamayan herhangi bir ihbarın olmadığını belirterek, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

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