Video Haber Son dakika! İşte İstanbul Bahçelievler'deki çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki hali | Video

Son dakika! İşte İstanbul Bahçelievler'deki çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki hali | Video

Son dakika! İşte İstanbul Bahçelievler'deki çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki hali | Video
14.02.2020 | 15:28

Son dakika haberi... İşte İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökmeden önceki görüntüleri...

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