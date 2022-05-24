Son Dakika | İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! MHP lideri Bahçeli: "İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir" | Video

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili konuşan Bahçeli, "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki yükselişleri seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı. Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru sürecine de değindi. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatlarının saklanamaz düzeyde olduğunu belirten Bahçeli, "Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir." dedi.