Video Haber SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı!

SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı!

SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı!
31.05.2021 | 16:41

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Son dakika haberleri... İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır çevresindekilerle beraber A Haber Muhabirinin boğazını sıkarak tehditler savurdu. Hatay Kırıkhan'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını takip eden A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un boğazına sarılarak tehditler savuruken çevresindekiler de A Haber Kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı.

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