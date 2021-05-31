SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı!
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SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı! 31.05.2021 | 16:41
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CHP'nin "suç örgütüne himaye" iddası boşa çıktı | Video 31.05.2021 | 16:37
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Melih Altınok | Sedat Avni kabak tadı verdi 31.05.2021 | 15:47
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Hilal Kaplan | Can Dündar’ın şahidi Sedat Peker 31.05.2021 | 14:46
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Yavuz Donat | Heykeli dikilecek adam... Öldü 31.05.2021 | 14:44
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Hasan Basri Yalçın | Seçim istemek ve siyasi ciddiyetsizlik 31.05.2021 | 13:13
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Haşmet Babaoğlu | Bu işin sonu nereye gider? 31.05.2021 | 11:51
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MSB'den açıklama. 1162 terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.05.2021 | 12:15
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"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" | Video 29.05.2021 | 21:50
Son dakika haberleri... İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır çevresindekilerle beraber A Haber Muhabirinin boğazını sıkarak tehditler savurdu. Hatay Kırıkhan'da İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programını takip eden A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'un boğazına sarılarak tehditler savuruken çevresindekiler de A Haber Kameramanı Fatih Çakmak'ı tartakladı.
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