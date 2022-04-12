Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadelede daha sıkı mücadele edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Fiyatlardaki balonun söneceğini tahmin ediyoruz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.