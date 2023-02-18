SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! AFAD vefat sayısındaki son durumu paylaştı | Video

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremde binlerce yapı yıkıldı, binlerce ağır hasar aldı. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Asrın felaketinde 13'üncü gün geride kalıyor. Deprem sonrası enkaz altından canlı olarak kurtarılan her vatandaş ülkeye umut olurken, gelen her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Milyonlarca vatandaş tek yürek, tek nefes olarak bölgeden gelen son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Depremde vefat sayısı ile ilgili son durum da yakından takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü? AFAD depremde ölü sayısı son durumu açıkladı. İşte Kahramanmaraş merkezli depremdeki son vefat sayısı ve son dakika haberinin detayları...