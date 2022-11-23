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09:12
Son dakika: Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye'de | Video 23.11.2022 | 17:54
01:31
Tarsus'ta sokak köpeği hamile kadına saldırdı | Video 23.11.2022 | 17:57
00:22
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 23.11.2022 | 15:31
00:13
59:12
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video 23.11.2022 | 13:22
07:11
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Bakan Soylu'dan A Haber'de deprem açıklaması "Alan taraması sürüyor" | Video 23.11.2022 | 06:11
03:38
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Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video 23.11.2022 | 01:50
00:13
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 23.11.2022 | 01:12
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00:29
Akü hırsızları yakalandı! | Video 22.11.2022 | 22:27
01:05
Multimedia sistemi değil, uyuşturucu zulası! | Video 22.11.2022 | 19:22
07:05
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Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 18:10
03:27
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 17:52
04:40
Hilal Kaplan | Dünya Kupası artık gerçekten 'Dünya' kupası 22.11.2022 | 16:32
03:00
Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
Son dakika: Küba Devlet Başkanı Bermudez Türkiye'de...