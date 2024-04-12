SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!

Son dakika haberi... İran-İsrail geriliminin bir yansıması olarak; Hizbullah İsrail'e yoğun biçimde füze saldırısı gerçekleştirdi. Güney Lübnan'dan ateşlenen 40 füzeyle ilgili İsrail Ordusundan da açıklama geldi. İşte detaylar...