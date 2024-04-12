Video Haber SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!

SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!

12.04.2024 | 21:34

Son dakika haberi... İran-İsrail geriliminin bir yansıması olarak; Hizbullah İsrail'e yoğun biçimde füze saldırısı gerçekleştirdi. Güney Lübnan'dan ateşlenen 40 füzeyle ilgili İsrail Ordusundan da açıklama geldi. İşte detaylar...

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