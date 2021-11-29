Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi | Video

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Emine Erdoğan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti | Video 28.11.2021 | 15:43
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Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü | Video 28.11.2021 | 15:43
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı! 28.11.2021 | 11:36
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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi | Video 28.11.2021 | 10:29
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İyilik yolunda vefat ettiler | Video 27.11.2021 | 23:20
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MSB paylaştı! TSK Paraşüt Takımımızın havadaki muhteşem görüntüleri | Video 27.11.2021 | 22:19
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Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi | Video 27.11.2021 | 21:29
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar 27.11.2021 | 16:11
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar 27.11.2021 | 15:51
Son dakika haberi... CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi..
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.