Video Haber Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi | Video
Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi | Video

Son Dakika: Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edildi | Video

29.11.2021 | 15:30

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Son dakika haberi... CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi..

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CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

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