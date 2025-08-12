Video Haber SON DAKİKA! Memur maaş zammı için teklif belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | Video
12.08.2025 | 15:12

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde teklif belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ile beraber yan haklarının da belirleneceği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam teklifini açıkladı. Böylelikle memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yılları için alacağı oran ortaya çıktı. 8. Dönem memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte cevabı...

