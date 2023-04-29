SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler | Video
Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de, 'Aziz Milletin Sıra Sende' mitinginde konuştu. Bahçeli, Kürt ve Türk'ün kardeş olduğunu vurguladı, "Bölücü ve şifreli mesajlar ile ayırmak isteyenler kalleştir. Kardeşliğimiz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz." dedi. Bahçeli, mezhepsel ve etnik siyasetin tehlikeli olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
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