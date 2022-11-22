Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, HDP'ye sert sözlerle yüklendi, "TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Zaman ayarlı bombadır." dedi. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne de sert sözlerle seslendi, "Neyi bekliyorsunuz?" dedi. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın Sisi ile el sıkışmasını doğru bulduğunu ifade ederken, Pençe Kılıç Harekatı'nın karadan da desteklenmesini beklediklerini söyledi.