SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması | Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Kerkük'te yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkmenlerin haklarının korunması bizim içim çok önemli" dedi. Akar, Rusya-Ukrayna-NATO üçgenindeki gerilimin, barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini bildirdi.