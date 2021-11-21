Video Haber Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi

Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi

21.11.2021 | 12:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ömer Çelik’ten Yunan güçlerine tepki Ahlaksızlık ve zalimlik | Video 01:55
Ömer Çelik'ten Yunan güçlerine tepki "Ahlaksızlık ve zalimlik" | Video 21.11.2021 | 13:17
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi 18:29
Son dakika: MİT ve Katar istihbaratından ortak operasyon! 7 Türk yurda getirildi 21.11.2021 | 12:50
Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video 03:03
Türkiye, Bulgaristan seçimleri için sandığa gitti | Video 21.11.2021 | 09:30
Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı | Video 03:30
Bulgaristan’da ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı | Video 21.11.2021 | 08:49
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video 04:00
Sarı Yelekliler, hareketin 3’üncü yıl dönümünde sokağa indi | Video 20.11.2021 | 23:03
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 00:42
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 20.11.2021 | 21:08
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 04:25
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 20.11.2021 | 20:02
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:29
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 20.11.2021 | 19:31
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 01:59
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 20.11.2021 | 19:26
Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı | Video 01:08
Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı | Video 20.11.2021 | 18:44
Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 02:05
Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 20.11.2021 | 18:26
İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın spekülasyonu boş çıktı: ’Resmi Gazete’ yalanı ile ne amaçlandı? | Video 02:23
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı? | Video 20.11.2021 | 18:12
Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 03:37
Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 20.11.2021 | 16:44
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 03:07
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 02:34
Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 20.11.2021 | 16:39
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 04:50
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 20.11.2021 | 16:37
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım’ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 16:27
SON DAKİKA: Prof. Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 10:39
SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 20.11.2021 | 11:18
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 10:32
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 20.11.2021 | 10:45
Rotterdam’da korona politikasına karşı gösteri kontrolden çıktı: Hollanda’da acil durum ilan edildi | Video 11:25
Rotterdam’da korona politikasına karşı gösteri kontrolden çıktı: Hollanda'da acil durum ilan edildi | Video 20.11.2021 | 01:26

Son dakika haberi: Libya 2 yıldır alıkonulan 7 Türk yurda getirildi. Başkan Erdoğan vatandaşlarla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA