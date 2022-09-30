SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki 19 terörist yakalandı | Video
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Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda saldırı hazırlığında 1'i ölü 19 terörist yakalandı. Operasyonda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır EYT, intihar yeleği, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.