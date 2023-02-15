SON DAKİKA | Ömer Çelik'ten provokatif 'deprem' haberlerine tepki: Vahşi yaklaşımlar görüldü! | Video

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan provokatif haberlere sert tepki göstererek, "Türkiye'nin içinde bütün bu acının ortasında iç çatışma çıkarmaya çalışan vahşi yaklaşımlar görüldü. Hepsi ile mücadele ediyoruz. Hukuki açıdan gereğinin yapılması için girişimler ortaya koyuluyor." dedi. Çelik, Başkan Erdoğan'ın ikinci kez afet bölgelerini ziyaret edeceğini de belirtti.