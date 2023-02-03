Son Dakika: Restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA HABERİ: 1990 yılında tarihçi Prof. Halil İnalcık tarafından keşfedilen Aydos Kalesi kalıntıları üzerinde 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, 'Avrupa bize aferin diyecek' ifadelerini kullanan Ali Babacan'a ateş püskürdü, "Yazıklar olsun, yanımızda adam gibi yürüdüler." dedi. Erdoğan, 6'lı masanın yıkım vaatlerine çok sert sözlerle çıkıştı, "Sen kimsin ya, neyi yıkacaksın" ifadelerini kullandı.