Video Haber Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı | Video

Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı | Video

Son dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kararı | Video
18.06.2021 | 19:26

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Son dakika haberi! AA: Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

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