Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: "Sağlık hizmetlerinde kapasite sorunu yok" | Video
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da, enkaz altından kurtarılan depremzedelerin son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada "Sağlık hizmetlerinde kapasite sorunu bulunmuyor. 140 bin personelimiz sahada. 13 bin 612 kişi taburcu edildi. 1267 ambulansımız bölgede. 51 bin hasta diğer illere nakledildi. Bölgelerde aile sağlık merkezleri kurduk. Çadır kentlerde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Taramalarda tespit edilen vakalar tedaviye alındı. " dedi..
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