Video Haber Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir... | Video

Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir... | Video

Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir... | Video
05.06.2021 | 18:06

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Son dakika haberine göre; MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. 33 sayfalık ifade veren Selahaddin Gülen, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, örgütün kritik isimlerini deşifre etti. Gülen, 'Amcamdır' dediği Fetullah Gülen'in FETÖ'nün lideri olduğunu bildirdi.

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